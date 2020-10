DIRITTI TV – Champions League, la Rai non presenta offerte: in corsa c’è Amazon

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, la Rai non acquisterà i diritti tv della Champions League in riferimento al triennio 2021-2024. L’emittente statale non avrebbe presentato nessun offerta alla UEFA.

La decisione non permetterà alla tv di stato di essere tra le protagoniste delle prossime tre edizioni di Champions League a causa delle incertezze economiche e delle prospettive sui ricavi. La novità però si chiama Amazon Prime. La nuova emittente al fianco di Sky, Dazn e Mediaset potrebbe essere Amazon, acquistando i diritti così come fatto già in Inghilterra con la Premier League.