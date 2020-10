CdS – Koulibaly era sicuro di andare al Manchester City, la richiesta di rinnovo è arrivata dal suo agente!

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulla permanenza di Kalidou Koulibaly che a sorpresa di tutti anche questa stagione vestirà ancora la maglia del Napoli.

Nella sessione di mercato appena conclusa infatti anche il difensore senegalese, così come Gennaro Gattuso, era convinto di diventare un calciatore del Manchester City. Ma un po’ per le difficolta della società inglese sin dai tempi dell’affare Jorginho, un po’ per la cifra richiesta dal Napoli, alla fine l’affare Koulibaly-City non si è concretizzato.

Se qualcuno avesse il timore di vivere un Allan-bis, può dormire sogni tranquilli dato che a Kalidou la permanenza a Napoli non dispiace affatto. C’è un retroscena su tutta la vicenda che riguarda l’agente del 26 azzurro, Fali Ramadani. Quest’ultimo ha incontrato De Laurentiis a Capri al termine dello scorso campionato e ha richiesto un prolungamento di contratto con un lieve ritocco all’ingaggio.