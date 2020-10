Caso Juve-Napoli: i bianconeri non si costituiranno in giudizio. Non è escluso il ricorso in appello

Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha parlato dell’eminente verdetto sul caso Juve-Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Domani è il giorno del giudizio, è proprio il caso di dirlo, per quanto riguarda la questione di Juventus-Napoli. Il giudice sportivo Tommaso Mastrandrea si pronuncerà in merito alla sfida, mai avvenuta, tra le due squadre. La causa è stata l’Asl del capoluogo campano che ha impedito la partenza agli azzurri. L’attesa per capire la decisione del giudice Mastrandrea è tanta, ma nel frattempo è arrivata la prima notizia: la Juventus non si costituirà in giudizio. Ciò però non esclude una futura possibilità di ricorrere in appello”.