Allan: “Ancelotti grande professionista, con Sarri è mancato lo scudetto”

Allan, dopo aver lasciato Napoli per approdare nel suo nuovo club (l’Everton, ndr.), ha rilasciato una lunga intervista. Ha parlato del rapporto con i due allenatori che lo hanno seguito nel suo percorso in azzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Ancelotti è un professore, sono felice di poter lavorare ancora con lui, con Sarri è mancato lo lo scudetto. Ricordo lo spettacolo che regalavamo con lui. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Tutti ammiravano il nostro calcio e non vedevano l’ora di andare allo stadio a guardare il Napoli, è mancato solo lo scudetto. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l’unico rimpianto”.