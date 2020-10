Fedele: “Napoli regina del mercato: ha trattenuto Koulibaly, ha un attacco esplosivo e con Bakayoko ha messo il puntello giusto”

Il procuratore Enrico Fedele, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per parlare di mercato e non solo. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“La regina del mercato è il Napoli, con Bakayoko ha messo il puntello giusto. Al Napoli mancava fisicità ed un vero incontrista. Ha trattenuto Koulibaly e ha un attacco esplosivo.

Milik resterà un anno fermo e forse perderà gli Europei, situazione che non farebbe bene a nessuno, ma magari a gennaio può venire fuori qualcosa. De Laurentiis per la prima volta ha preso un giocatore in prestito e ha negato la cessione di Koulibaly.

A differenza del passato ha posto un progetto tecnico a dispetto dell’equilibrio finanziario. La Lazio è la delusione del mercato. Sugli 11 titolari è perfetta, ma appena perde un giocatore è una squadra che difficilmente ripeterà il campionato dell’anno scorso.

L’Inter invece ha messo solidità ed esperienza. La Juve ha fatto un grande acquisto di prospettiva ma manca ancora qualcosa, come il terzino sinistro. A meno che non giochi Bernardeschi in quella posizione, alla Zambrotta.

La Fiorentina con Callejon, supportato da un ottimo centrocampo, ha più equilibrio. Ha una difesa abbastanza buona mentre in attacco è andata avanti con le invenzioni di Ribery. La Juve non aveva bisogno di Chiesa, è un ragazzo che ha più gamba del padre ma meno senso della rete”.