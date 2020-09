La Gazzetta – Tanti elogi per il Napoli: “Rino schiera la Grande Bellezza!”

I colleghi della Gazzetta dello Sport elogiano e evidenziano il grande avvio del Napoli di Gattuso in questo inizio campionato. Ecco il commento della Rosea raccolto dalla nostra redazione:

“Un vento di cambiamento per la Serie A, Gattuso sta mostrando quel progetto che settimane fa sembrava in fase di assembramento mentre oggi si intravede per bene nelle prime due uscite in campionato. La formazione iniziale è la Grande Bellezza: 4-2-3-1, Insigne, Mertens, Lozano e Osimhen più Zielinski e Fabian, sei giocatori offensivi più i quattro dietro”