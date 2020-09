Emergenza Coronavirus in casa Genoa: rischia di saltare la sfida con il Torino

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Genoa, ha reso noto che all’interno del club, sono risultati positivi al tampone 14 tesserati (tra giocatori e staff).

I colleghi di Primocanale danno anche come “a rischio” il match contro il Torino. Le nuove norme, dispongono che per poter disputare una gara ufficiale vi debbano essere almeno 13 giocatori disponibili.

Per quanto i 14 positivi al tampone non siano tutti calciatori, restano comunque in gran numero e questo potrebbe portare allo slittamento del match tra rossoblù e granata.

Seguiranno aggiornamenti.