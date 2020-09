LIVE – Napoli-Genoa 1-0 (10′ Lozano): Napoli in vantaggio, movimento alla Callejon!

Seconda gara di campionato per gli azzurri che cercano il bis dopo il primo successo a Parma. Dal primo minuto in campo Victor Osimhen, con Lozano, Mertens e Insigne alle sue spalle in un modulo pluri-offensivo. Il Genoa ha out Perin e Schone, positivi al Coronavirus. Previsto un sopralluogo per il maltempo a pochi minuti dalla partita, che non sembra a rischio.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Masiello, Biraschi; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pjaca, Destro. All. Maran.

GLI AGGIORNAMENTI