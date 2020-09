Milik-Tottenham, il polacco vicino all’addio: agente a Londra per trattare il nuovo ingaggio!

Raffaele Auriemma, tramite il proprio account Twitter ha rivelato alcune novità sul futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, ora sembra sempre più vicino al vestire la maglia del Tottenham la prossima stagione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“David Pantak, agente di Arek Milik è da ieri a Londra per discutere con Daniel Levy dell’accordo economico per l’attaccante a cui il Napoli

rinnoverà il contratto per poi darlo in prestito agli Spurs per una stagione con obbligo di riscatto tra un anno a 25 milioni“.

