Castel di Sangro, il Sindaco Caruso: “Vogliamo ampliare la capienza dello stadio: speriamo che il Napoli venga qui in ritiro l’anno prossimo”

Il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha rilasciato delle dichiarazioni al programma radiofonico Radio Gol in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del prossimo ritiro del Napoli in Abruzzo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:



“Stiamo già lavorando in vista del prossimo ritiro del Napoli, che sarà più lungo rispetto a quello di quest’anno. Vogliamo ampliare al massimo la capienza dello stadio“.

“Bisogna capire se il il Napoli andrà a Dimaro, impegno al quale non può sottrarsi. Speriamo che il Napoli svolga il suo prossimo ritiro ad agosto qui a Castel di Sangro“.