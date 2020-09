Genoa, report sulle condizioni degli infortunati: out Cassata, Criscito rientra mercoledì

Il Napoli dovrà affrontare il Genoa domenica 27 settembre alle ore 15 al San Paolo. In occasione del prossimo incontro, i griffoni rendono noto il report in merito alle condizioni degli infortunati.

GENOA, GLI INDISPONIBILI CONTRO IL NAPOLI

Lavoro differenziato per Criscito, il rientro in gruppo è previsto per mercoledì. Cassata segue l’iter riabilitativo, lesione di secondo grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra nella partita Genoa-Verona del 2 agosto, sarà a disposizione dopo la sosta. Lavoro differenziato per Parigini, lesione di primo grado al muscolo psoas sinistro;

e per Sturaro, lesione bicipite femorale di sinistra nel finale del campionato scorso.