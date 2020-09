TMW – Hysaj, possibile un trasferimento in Russia: interesse dello Spartak Mosca

Lo Spartak Mosca è alla ricerca di un terzino destro. L’obiettivo numero uno è Serge Aurier, ivoriano attualmente in forza al Tottenham. Ma è già pronto il piano b.

Come riportato da tuttomercatoweb.com i russi potrebbero infatti puntare forte su Elseid Hysaj nel caso in cui Aurier dica di no. L’albanese non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale con il Napoli, e il suo futuro resta avvolto dai dubbi.