CdS – Sale la tensione tra Napoli e Roma per Milik: quattro problemi mettono a rischio l’affare!

Il Napoi e Milik non riescono a chiudere la trattativa per il trasferimento del polacco alla Roma. Sono ancora diversi gli interessi in ballo come evidenziato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tra l’attaccante azzurro e il club di De Laurentiis è rottura totale sulla definizione degli ultimi aspetti legati alla richiesta di multa e all’ipotesi di intentare una causa per danni d’immagine dopo il famigerato ammutinamento post Champions; agli stipendi di luglio e agosto, non ancora corrisposti e anzi tema di una proposta di rinuncia ala momento respinta; e alle commissioni di Pantak, manager di Arek attualmente a Roma proprio per trattare”.

“Anche se la Roma smentisce, le visite mediche avrebbero lasciato qualche dubbio. Il traumatologo svizzero avrebbe evidenziato ai massimi dirigenti della Roma un quadro clinico da approfondire. Milik ha ottenuto l’idoneità, ma la Roma avrebbe chiesto al Napoli una riformulazione delle condizioni di pagamento che ha fatto infuriare i dirigenti napoletani. Pare che l’ultimo contatto tra Fienga e De Laurentiis abbia evidenziato qualche tensione”.