Milik-Roma, l’attaccante fa ritorno a Napoli per risolvere dei problemi con ADL

AGGIORNAMENTO 19:30 – Come rivelato dall’edizione on-line de “Il Corriere dello Sport”, una volta atterrato a Roma, Milik ha subito fatto ritorno a Napoli per risolvere le ultime questioni legate al suo rapporto con gli azzurri.

Milik ha chiesto una carta con la quale De Laurentiis rinunci alla causa per richiesta di risarcimento civile che aveva intentato. Se tutto andrà per il verso giusto, la firma con la Roma potrebbe arrivare nel weekend.

Il collega de “Il Tempo” Filippo Biafora, tramite il proprio account Twitter ha ha riportato l’atterraggio di Milik a Roma di ritorno dalla Svizzera. L’attaccante polacco ha svolto dei controlli richiesti specificatamente dalla Roma prima di concludere la trattativa con il club giallorosso. Ecco il Tweet:

“Milik è atterrato a Ciampino dopo aver svolto la visita specialistica in Svizzera. Serve ancora del tempo per definire tutto, anche perché prima dell’ufficialità dovrà svolgere le visite per l’idoneità. E la Juve aspetta Dzeko…”.

IL VIDEO

#Milik è atterrato a Ciampino dopo aver svolto la visita specialistica in Svizzera. Serve ancora del tempo per definire tutto, anche perché prima dell'ufficialità dovrà svolgere le visite per l'idoneità. E la #Juve aspetta #Dzeko… #ASRoma #Napoli@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/M3QBnhmoqm — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 18, 2020