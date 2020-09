CorSera – Milik furioso con il Napoli: vorrebbe farla pagare a De Laurentiis andando via gratis a giugno

Ormai si è creata tantissima tensione tra l’attaccante azzurro Arkadiusz Milik e l’ambiente Napoli, complice il trattamento ricevuto dal centravanti alla sua società, che lo vede lontanissimo e che vorrebbe venderlo prima di subito. Da un altra parte, invece, la delusione per la rinuncia della Juventus sul suo conto, poiché inizialmente i bianconeri sembravano voler puntare proprio su di lui, prima di cambiare idea e guardare altri profili. Periodo nero per Milik che, come sostiene oggi Il Corriere della Sera, per la rabbia, starebbe meditando di agire in maniera clamorosa:

“Milik è furioso con il Napoli per com’è stato trattato nell’ultimo periodo. Escluso dai convocati per l’amichevole con il Pescara, spinto pubblicamente alla porta da Gattuso, anche ieri si è allenato da solo. Vorrebbe farla pagare a De Laurentiis, andandosene gratis a giugno“.