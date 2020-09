SKY – La Roma ha l’accordo per Kumbulla, sostituirà Smalling: il difensore era seguito anche dal Napoli

Come appena rivelato dalla redazione di Sky, la Roma è vicinissima a chiudere la trattativa per Marash Kumbulla. Il classe 2000 dell’Hellas Verona è la risposta alle difficoltà emergenti per Smalling, con lo United che nelle ultime ore ha declinato l’ultima proposta.

La formula scelta da De Sanctis per portare il giovane difensore nella Capitale è il prestito con obbligo di riscatto a 30 mln di euro. Sulle tracce del difensore c’è anche il Siviglia, che non molla la presa e vorrebbe soffiarlo ai giallorossi. Il giocatore a gennaio era stato seguito anche dal Napoli.