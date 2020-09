Il CdS azzarda: “Koulibaly verso il Psg?” Leonardo ha già chiamato ADL. I dettagli

Il Manchester City continua a temporeggiare per Kalidou Koulibaly, e nel frattempo pensa a Gimenez dell’Atletico Madrid. Ed ecco che sull’azzurro torna a fare capolino il Psg.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che Leonardo ha chiamato De Laurentiis una decina di giorni fa per raccogliere informazioni. Ma non è finita qui, a quanto pare Koulibaly ha comprato un appartamento proprio a Parigi, anche se per scelta personale. Anche questo, tuttavia, può essere un dettaglio sul suo futuro che ad oggi resta ancora in bilico.