Sky – Il Napoli chiede 35 milioni alla Roma per Milik! Under non rientra più nella trattativa

Durante la trasmissione Sky “Calciomercato – L’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio, ha spiegato che nella trattativa per portare Milik alla Roma, non ci sarà più Cengiz Under. La Roma, dopo l’infortunio di Zaniolo, ha deciso di non privarsi del turco e anche il Napoli sembra non essere più interessato a lui.

Ecco allora che il Napoli ha chiesto alla Roma 35 milioni di euro per l’attaccante polacco. Il club giallorosso dovrà capire quale sarà il futuro di Dzeko, prima di effettuare un’operazione del genere. Ma il presidente Friedkin sembra non volersi privare della punta bosniaca e, soprattutto, non vuole spendere 35 milioni per un giocatore in scadenza nel 2021.