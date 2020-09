Il Napoli mentre lavora alle cessioni dei giovani Tutino e Palmiero, è riuscito a piazzare un altro giocatore in Serie B. Si tratta dell’esterno Filippo Costa, giocatore ex Spal.

Il classe ’95 è rientrato dal prestito al Bari, ma verrà girato nuovamente in prestito in Serie B. Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, Costa è a un passo dal vestire la maglia della Virtus Entella.