Repubblica – Ounas cambia agente: vuole la cessione a titolo definitivo il Premier League

Il Napoli valuta la cessione a titolo definitivo di Adam Ounas, pronto ad approdare in Premier League.

Dopo il prestito in Francia al Nizza, Adam Ounas è pronto per una nuova esperienza. Il Napoli vuole cedere, questa volta a titolo definitivo, l’esterno d’attacco franco-algerino, visto che con la maglia azzurra non trova spazio.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il giocatore negli ultimi giorni ha cambiato il proprio procuratore, in modo da poter valutare delle nuove offerte in Premier.

