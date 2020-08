La SSC Napoli, sui suoi canali social, rende noto, in via ufficiale, il rinnovo di Piotr Zielinski (già anticipato dal patron azzurro in ritiro a Castel di Sangro).

Il centrocampista polacco, in azzurro dal 2016, ha esteso il suo contratto fino al 31 giugno 2024. Di seguito, il tweet della società azzurra:

Felici di annunciare anche il rinnovo di Piotr #Zielinski fino al 2024



Felici di annunciare anche il rinnovo di Piotr #Zielinski fino al 2024 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2020

