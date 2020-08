Il Napoli ha bloccato Matvienko: allo Shakhtar 15 milioni, ma attenzione alla possibile beffa dalla Russia

Secondo quanto riportato questa mattina dal noto quotidiano nazionale La Gazzetta dello Sport, il Napoli – vista la probabile uscita di Kalidou Koulibaly e il possibile addio di Nikola Maksimovic – intenzionato ad acquistare un centrale difensivo se non due, avrebbe bloccato Mykola Matvienko, duttile difensore 24enne dello Shakhtar Donetsk. Colpo low cost per gli azzurri, che però rischiano la beffa dalla Russia, qualora non dovessero chiudere prontamente l’affare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Perso il brasiliano Gabriel, del Lille, che si è accordato con l’Arsenal dopo aver atteso un mese qualche segnale da Napoli, il ds potrebbe ripiegare su Matvienko dello Shakhtar Donetsk: con 15 milioni la trattativa potrebbe anche chiudersi. Ma sul giovane difensore ha puntato anche il Lokomotiv Mosca e pure in questo caso c’è il rischio di perderlo se la discussione dovesse andare per le lunghe“.

