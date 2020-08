Si scalda l’asse di mercato Napoli-Roma, si studia il maxi-affare: avanza l’ipotesi di un doppio scambio

Arkadiusz Milik sempre più lontano da Napoli: il bomber polacco, quest’estate, lascerà con ogni probabilità gli azzurri, ma ancora non è chiaro il nome del nuovo club per il quale giocherà. Su di lui rimane fortissimo, nonostante l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo, l’interesse della Juventus. I bianconeri tentano lo sgarro al Napoli, sostenendo di poterlo prelevare anche a zero l’anno prossimo, siccome il contratto del polacco scade nel 2021. In questo modo, però, la Juventus rischierebbe di perderlo, anche perché Milik potrebbe non accettare di perdere un anno ma piuttosto di trasferirsi altrove: alla nuova Roma di Dan Friedkin – rientrando in un maxi-affare – per esempio. Un sunto sulla cessione di Milik c’è lo scrive oggi, sulle sue pagine, Tuttosport:

“Dovesse essere questo il risvolto della faccenda, Madame potrebbe promettere a Milik di prenderlo tra un anno a parametro zero, ma il polacco se la sente di vivere una stagione da recluso tra tribuna e casa propria? Probabilmente no ed ecco che potrebbe alla fine accettare la proposta della nuova Roma di Friedkin, così da chiudere il cerchio di una operazione allargata, con Milik e Hysaj in giallorosso e la coppia Veretout-Under al Napoli, senza che nessuno dei due club versi nemmeno un euro”.