Reguilon vicino al Napoli ma c’è da trovare l’accordo con il Real. I blancos chiedono una corsia preferenziale per Fabian Ruiz: ADL dice no

Quest’oggi, sulle pagine del noto quotidiano Il Mattino, è stato fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare il giovane terzino spagnolo Sergio Reguilon dal Real Madrid al Napoli in queste settimane. L’esterno sinistro, ancora in prestito al Sevilla poiché gli andalusi dovranno ancora giocare l’Europa League (c’è la semifinale contro il Manchester United), sembra vicino dal diventare un nuovo calciatore azzurro quest’estate ma, adesso, i due club dovranno trattare per chiarire le condizioni dell’affare. Condizioni anche difficili da soddisfare, come enuncia lo stesso quotidiano:

“Giuntoli non si ferma in questi giorni. Il tempo stringe. Tra poco più di una settimana inizia il ritiro e partire con Allan, Milik e altri con il muso lungo non sarebbe l’ideale. Gattuso ha dato il via libera anche per la partenza di Ghoulam: deve giocare ed è meglio che cerchi spazio altrove. Quindi, ecco Reguilon, che il Napoli vuole solo in prestito. Soluzione che non piace né al Real Madrid né al terzino, che è già reduce da una stagione in prestito. Il Real ha chiesto per la prossima estate una corsia preferenziale per Fabian (a settembre inizia la trattativa per il rinnovo) ma De Laurentiis ha detto di no“.