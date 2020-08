E’ Samuel Umtiti il calciatore del Barcellona positivo al Covid-19. A diffondere la notizia è stato il club, tramite comunicato ufficiale.

Il difensore francese non si trova con la squadra a Lisbona, è asintomatico e sta bene. La sua assenza in terra portoghese non mette in dubbio la sfida di questa sera contro il Bayern Monaco, quarto di finale di Champions League.