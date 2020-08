GdS – Reguilon, accelerata finale per beffare le inglesi

Il Napoli sembra aver individuato il profilo giusto sulla fascia sinistra per sostituire Ghoulam, che sorprese a parte, dovrebbe essere ceduto. Si tratta di Sergio Reguilon, 1997 del Real Madrid, che quest’anno ha performato alla grande in prestito al Siviglia. Giuntoli gli ha messo gli occhi addosso, e secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata un’accelerata nella trattativa nel tentativo di strapparlo alla concorrenza, squadre di Premier in primis.

Il Napoli offre 15 milioni, il Real ne chiede almeno 20/25, poca distanza insomma, con il dubbio formula, per ora si parla di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore gradisce la destinazione, ma ora bisogna trattare con Florentino Perez. In alternativa, sulla lista ci sono sempre Grimaldo e Karbownik del Legia.