Poteva tornare a Napoli, su Luigi Sepe si fionda il Torino: Giampaolo lo vuole per il dopo Sirigu

Come è stato appreso oggi dal giornalista Nicolò Schira, tramite il profilo Twitter ufficiale, e anche in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il portiere del Parma di scuola Napoli, il 29enne Luigi Sepe – che nelle ultime settimane è stato avvicinato stesso agli azzurri, per un suo ritorno – sarebbe entrato nell’orbita di mercato del Torino. Data la richiesta di cessione da parte di Salvatore Sirigu, i granata cercano un nuovo estremo difensore e il neo-allenatore Marco Giampaolo ha fatto subito il nome del portiere campano: Ecco il tweet:

Summit oggi tra l’agente di Gigi #Sepe e il #Torino. Salvatore #Sirigu ha chiesto la cessione e il club granata si cautela lanciando l’assalto al portiere del #Parma (prima scelta di Giampaolo). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2020