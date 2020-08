Gasperini: “C’è rammarico, potevamo farcela. Ringrazio i ragazzi, hanno dato il massimo. Scudetto? Non possiamo porci questo obiettivo”

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky in seguito alla sconfitta della sua Atalanta contro il Psg in Champions League:

“Ringrazio tutti i ragazzi per la stagione disputata, dispiace perchè sembrava fatta e mancava davvero poco. In questo tipo di gare ci sono nergli avversari calciatori tra i più forti al mondo, come ad esempio Mbappé, Neymar. Noi però abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, con tutte le nostre energie. Siamo alla fine di un periodo molto impegnativo e faticoso, devo necessariamente fare un ringraziamento ai ragazzi.

La Champions è una competizione a parte, è la competizione dei dettagli, questi determinano le partite a volte. La squadra ha fatto però tutto quello che era nelle sue possibilità e va bene così. Cercheremo di migliorare per il futuro ma abbiamo tante risorse, dobbiamo essere felici comunque. Siamo dispiaciuti perchè ci sentivamo quasi in semifinale, ma è straordinario lo stesso. Ora riparte una nuova stagione, siamo pronti a migliorarci. Scudetto? Non possiamo porci questo obiettivo, è innegabile ci siano squadre più forti.”