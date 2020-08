SKY – Insigne medico di sé stesso, non vuole mancare in una partita del genere!

L’inviato di Sky Sport Francesco Modugno ha riportato le ultime notizie da Barcellona in vista della sfida tra i blaugrana ed il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vigilia blindata per il Napoli, c’è voglia di fare l’impresa e ‘scalare l’Everest’, per riprendere le parole di Gattuso. Insigne ci sarà. Il tecnico farà le sue valutazioni, ma immaginiamo la sua presenza dall’inizio. Dipenderà molto dal calciatore, che è stato un po’ medico di se stesso in questi giorni. Ha cercato di forzare, di capire dove può spingersi, quali sono i limiti del fisico. Magari non sarà al top, non essendosi allenato al top, ma dovrebbe esserci lui davanti. Vuole giocare a tutti i costi”.