Pedullà: “Koulibaly può andare via, anche Allan in uscita. Se parte Hysaj…”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato del Napoli a Sportitalia, spiegando le priorità della squadra di De Laurentiis e le offerte in arrivo per alcuni giocatori di valore, queste le sue parole:

“Serve una mezz’ala al posto di Allan, in primis c’è Veretout ma la Roma non vuole darlo via. Per Koulibaly ci sono le opzioni Manchester City e United, Guardiola lo potrebbe prendere. Se a De Laurentiis venisse fatta un’offerta da 70 mln più bonus se ne potrebbe parlare. Per quanto riguarda Hysaj Gattuso vuole il suo rinnovo, se parte piace Faraoni del Verona”