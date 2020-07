La sfida spagnola tra Deportivo e Fuenlabrada di Segunda Division non si disputerà. Sei giocatori della squadra ospite avevamo mostrato sintomi riconducibili al Coronovirus, dopo i test effettuati alla rosa sono risultati positivi. A riportare la notizia è il quotidiano As.

Si tratta di una gara fondamentale, in quanto il Deportivo lotta per la salvezza e il Fuenlabrada è in corso per un posto ai playoff.