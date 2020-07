Milan, Paolo Maldini: “Strano vedere Gattuso da avversario. Rimango al Milan? No comment. Abbiamo una rosa competitiva, e su Kessié…”

Nel pre-gara di Napoli-Milan, big match valido per la 32esima giornata di questa Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il direttore tecnico e figura storica del club rossonero Paolo Maldini, per presentare la gara col Napoli, dare un pensiero all’amico e mister azzurro Rino Gattuso e parlare del suo futuro al Milan da dirigente, posizione apparsa ultimamente in bilico. Ecco le sue parole:

“Gattuso oggi è avversario. Sarà strano ma quello che c’è stato tra Rino e il club e coi tifosi è indelebile“.

“Resti al Milan? Noi pensiamo a concludere la stagione. Poi, quando arriverà il momento di parlare di questi argomenti, allora discuteremo“.

“Non se n’è parlato di addio o permanenza? Anche se avessimo discusso sul futuro del Milan non ne parlerei pubblicamente. Ora abbiamo i nostri obiettivi sul campo, la squadra deve continuare ad allenarsi per ottenere i grandi risultati che stiamo già ottenendo oggi“

“Rangnick non da Milan. Lo direbbe ancora? Sinceramente sì perché non era una frase rivolta alla persona ma alla modalità, al cosa e come può essere utile ad un club come il Milan“.

“Il giocatore che ti ha sorpreso maggiormente? Sono orgoglioso di tutti, vedo il 90% degli allenamenti, sapevo che la squadra sarebbe stata pronta a sbocciare. La quarantena ha permesso a Stefano Pioli di fare una mini-preparazione che all’inizio non ha potuto fare. Tra i tanti vengono spesso citati Rebic, Bennacer, Ibrahimovic, ma anche Kessié è diventato un giocatore completo. Molti hanno avuto una grande evoluzione. Kessiè è diventato un grande giocatore“

“Il Milan ha una rosa giovane. Io sono sicuro che questa potrà essere una grande base per il futuro del club, per chi farà parte del Milan. La nostra squadra è composta da una rosa molto giovane“.

“Poi avete cercato di acquistare giocatori d’esperienza. Non ricordo squadre che hanno avuto successo dopo un solo giorno. Conta tanto anche il passato, da dove arrivi, per la spinta che ti può dare nel presente“.