Addio Allan, l’Inter torna forte sul calciatore: lo ha chiesto Antonio Conte. Proposto un scambio

La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha parlato del nuovo interessamento dell’Inter nei confronti di Allan. Il centrocampista brasiliano sembra ormai lontano da Napoli e i nerazzurri stanno cercando un profilo simile a quello dell’ex Udinese. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Conte ha bisogno di un calciatore a centrocampo che abbini muscoli e qualità. Necessità di un uomo che abbia struttura fisica senza rinunciare ai ritmi di gioco elevati. A centrocampo sono in uscita Borja Valero ed uno tra Vecino e Gagliardini, forse addirittura entrambi. Resta da capire poi la situazione Nainggolan, a Conte non dispiacerebbe averlo all’Inter, ma dipende dalla società. All’Inter sono sotto la lente d’osservazione tre profili: Arturo Vidal, ormai una vera e propria telenovela del mercato nerazzurro, Frank Kessie, già cercato a gennaio da Conte, e Allan, che è in uscita dal Napoli di Gattuso”.

L’edizione odierna di Tuttosport ha aggiunto ulteriori dettagli sulla trattativa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Al momento la richiesta di De Laurentiis si attesta intorno ai 40 milioni di euro per il centrocampista brasiliano. Per l’Inter l’affare potrebbe avere dei costi maggiormente sostenibili nel caso in cui il Napoli accettasse lo scambio con Vecino”.