Fabian a Sky: “Buon primo tempo ma ora dobbiamo segnare! Serve sacrificio da parte di tutti”

Al termine dei primi 45′ del match di fine trentesima giornata di Serie A tra Napoli e Roma, fermo sul parziale di 0-0 al San Paolo di Fuorigrotta, ha raggiunto i microfoni di Sky Sport il centrocampista azzurro Fabian Ruiz. Lo spagnolo si è soffermato a commentare la prestazione fornita nella prima frazione di gara dal suo Napoli. Queste le sue parole:

“Risposta importante in questo primo tempo dopo la sconfitta di Bergamo. Abbiamo fatto dei buoni 45 minuti ma ci manca finalizzare, dobbiamo essere più concreti e concludere a rete“.

“Stai svolgendo doppio lavoro, anche difensivo. Per il mister tutti noi 11 in campo dobbiamo fare questo lavoro. Sì, a me piace giocare la palla ma quando tocca allora devo tornare a difendere, e così tutti“.