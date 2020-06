UFFICIALE – Il Napoli Calcio Femminile conquista la Serie A!

Era nell’aria da tempo ma adesso è ufficiale, il Napoli Calcio Femminile ha vinto il campionato di Serie B 2019/2020! Le azzurre hanno conquistato la promozione in Serie A. Ecco il comunicato della FIGC:

“Il Consiglio Federale nella seduta odierna ha definito le graduatorie delle competizioni nazionali femminili, assegnando il titolo di Campione d’Italia alla Juventus”.

“Juventus e Fiorentina accedono alle competizioni internazionali, retrocedono le società Tavagnacco e Orobica. Sono invece promosse in serie A, Napoli e San Marino e retrocedono in C Novese e Perugia”.