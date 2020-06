Toni: “Napoli e Juve due difese forti, ma tra tutti non vorrei mai confrontarmi con Koulibaly”

Napoli-Juve sta per iniziare e all’Olimpico di Roma già fervono i preparativi per il big match che assegnerà la Coppa Italia ad una delle due contendenti.

Nel corso del pre-partita su Rai Sport sono state analizzate le formazioni delle due squadre, entrambe di estremo valore. A Luca Toni, ospite in studio, viene posta la domanda: “Sulla carta la Juve ha la difesa più forte, ma anche il Napoli non scherza. Chi è il giocatore con cui non vorresti mai confrontarti?”. L’ex calciatore ha risposto senza indugi: “Scelta difficile, ma dico Koulibaly: è forte fisicamente e molto veloce. Tra tutti faccio il suo nome”