Mertens: “Giocare qui è speciale, la quarantena per me è stata una vacanza a Napoli: lì avevo già deciso di rinnovare”

Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Uno dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi abbiamo dato tutto perchè volevamo fare qualcosa di speciale. Abbiamo continuato a lavorare in questi mesi di quarantena a Napoli. È stato un momento bello anche se difficile. Penso che quando giochi a Napoli è sempre speciale: i tifosi, tutto. Oggi abbiamo vinto da squadra, abbiamo vinto già dalla preparazione in quarantena. De Laurentiis ci ha detto qualcosa sulle multe? Non lo so, non ho sentito bene, aspettiamo (ride ndr)”.

Sul rinnovo: “Ho pensato molto in questo periodo, ma alla fine il gruppo, il mister e lo staff sono spettacolari. E dopo c’è la città, in quarantena ero in vacanza a Napoli: stavo bene. In quel momento avevo già firmato il contratto. Penso che lo stile di Gattuso vada meglio con la nostra squadra, per il resto non lo so. Con Ancelotti abbiamo fatto molto bene in Champions. Mister Gattuso ha subito messo la voglia di vincere qui. Penso si veda da come abbiamo festeggiato”.