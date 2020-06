Mancini: “Juve partita meglio ma Napoli più pericoloso. Il calcio senza tifosi è un’altra cosa”

Nel corso dell’intervallo della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Uno. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Credo sia normale che la condizione fisica non sia ottimale: sono le prime partite. La Juve è partita meglio ma negli ultimi minuti il Napoli ha avuto un paio di buone occasioni. Ci vorranno diverse partite per migliorare la condizione fisica. Sicuramente i ragazzi più giovani avranno un anno in più per fare esperienza. Per la Nazionale è un bene perchè matureranno”.

“Credo che si abbia tanta voglia di calcio. La mia speranza è che nell’arco di qualche settimana possa entrare qualche tifoso allo stadio, perchè così non è un bello spettacolo. Credo che il calcio senza tifosi sia diverso, con i tifosi è tutto un altro spettacolo”.