HIGHLIGHTS NAPOLI JUVENTUS – La sfida con in palio la Coppa Italia è andata in scena questa sera all’Olimpico di Roma. L’assegnazione del trofeo si è giocato ai rigori, dopo una sfida conclusasi in parità a reti inviolate. Gli azzurri sono stati impeccabili dal dischetto, a differenza degli avversari, e si sono di fatto aggiudicati la tanto agognata Coppa. Emozione nel finale, quando Gattuso ha fatto un discorso strappalacrime alla squadra. Commozione anche per Callejon, che molto probabilmente lascerà la maglia azzurra a breve.

Ecco il video della sintesi della gara tra Napoli e Juventus terminata 4-2 sui calci di rigore all’Olimpico di Roma.

NAPOLI-JUVENTUS, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (81′ Hysaj); Fabian Ruiz (80′ Allan), Demme, Zielinski (88′ Elmas); Callejon (66′ Politano), Mertens (67′ Milik), Insigne. A disp: Karnezis, Luperto, Manolas, Ghoulam, Younes, Lozano, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado (85′ Ramsey), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (74′ Bernardeschi), Matuidi; Douglas Costa (65′ Danilo), Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Muratore, Rabiot, Zanimacchia, Olivieri, Vrioni. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)

Ammoniti: Mario Rui (N) Bonucci, Dybala (J).

Sequenza rigori: Dybala (J) parato, Insigne (N) goal, Danilo (J) alto, Politano (N) goal, Bonucci (J) goal, Maksimovic (N) goal, Ramsey (J) goal, Milik (N) goal.