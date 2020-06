Coppa Italia Napoli-Juve, Rep: “Mertens affaticato: cinque novità in campo”

In programma stasera c’è la finale di Coppa Italia: Napoli e Juve si giocheranno il trofeo dopo una lunga sosta forzata per via della pandemia. Due sfide decisive nello spazio esiguo di 5 giorni: grande prudenza di mister Gattuso che questa sera proverà a presentare in campo undici titolari al meglio della loro condizione atletica.

COPPA ITALIA NAPOLI JUVE, 5 NOVITÀ

L’edizione odierna de La Repubblica svela che tira aria di turnover in casa Napoli rispetto alla gara contro l’Inter: “Milik dà l’impressione di essere in vantaggio nei confronti di Mertens” scrive il quotidiano. Il belga è affaticato e non potrebbe garantire un rendimento al top. Molto prevedibili, inoltre, altre quattro novità, scrive il giornale. Tra i pali Meret e Mario Rui, Fabian e Callejon daranno il cambio a Hysaj, Elmas e Politano.