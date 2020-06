Borriello: “Sarri alla Juve? Il suo ciclo a Napoli si era chiuso: non è tradimento, è ambizione”

Marco Borriello, ex Milan e Juve fra le (tante) altre, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Tuttosport, analizzando la finale di Coppa Italia da tenersi domani sera all’Olimpico di Roma. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono l’ultimo che può parlare visto il numero di squadre che ho cambiato. La gente spesso parla di tradimenti, invece è solo ambizione. Il ciclo di Sarri al Napoli si era chiuso. E siamo onesti: chi rifiuterebbe la chiamata della Juventus? È ancora la più forte e Ronaldo è famelico quando vede un trofeo a portata di mano“

“Nelle due semifinali di ritorno, quelle della scorsa settimana, ho visto un po’ tutti i giocatori sulle gambe, per cui sarà battaglia. Visto il momento storico, sarà comunque diverso dal passato sia per chi vince e sia per chi perde”.

“Chi porterei a Ibiza? Pjanic e Mertens, entrambi innamoratissimi dell’isola“.