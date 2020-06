Niente allenamento per Balotelli, scende in piazza a manifestare contro il razzismo

Continua a far parlare di se, l’attaccante ormai ai ferri corti con il Brescia. Mario Balotelli non è stato ammesso al centro d’allenamento e ha approfittato del tempo libero per scendere in piazza a manifestare contro il razzismo.

Così, insieme ad alcuni amici, il centravanti ha postato il momento sui social, metnre si trova in piazza della Vittoria, per chiedere giustizia per George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis.

ECCO IL POST SU INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/p/CBOPLC-qU9u/?utm_source=ig_web_copy_link