Nuovo caso positivo durante il campionato? Ecco come si agirà

E’ stato raggiunto un importante accordo tra il Comitato Tecnico Scientifico e la FIGC. Secondo Sportmediaset in caso il campionato riprendesse ed un giocatore venisse trovato positivo al coronavirus, l’intera squadra coinvolta verrà messa in isolamento per 7 giorni e non più per 14 come si era ipotizzato in precedenza.

Con questa soluzione si eviteranno lunghi stop che potrebbero mettere a rischio il termine del campionato.