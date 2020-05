Tv Luna, rinnovo Mertens: i meriti vanno a sua moglie, ma lui non ha mai pensato di cambiare città

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, intervenuto nel corso della diretta televisiva ha espresso la sua opinione in merito al rinnovo di Mertens, ribadendo che i meriti della riuscita positiva della trattativa sono da dare a Gattuso e Giuntoli, ma anche alla moglie Kat. Ecco quanto evidenziato:

“Ci sono tanti meriti per Gattuso, Giuntoli, Chiavelli e anche da parte del fratello di Mertens ma aggiunto anche che tanti meriti, per il rinnovo, vanno alla compagna di Mertens, Kat. Almeno lei mai aveva preso in considerazione l’ipotesi di vivere a Parigi, Londra o Milano. Questo per amore di verità”.