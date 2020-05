Alvino: “Everton intriga, Milik verso la cessione: il Napoli lo venderà al miglior offerente”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto telefonicamente Carlo Alvino. I temi toccati sono stati diversi ed ecco, di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione.

MERTENS – “Sarebbe stato difficile vedere Mertens in Serie A coi colori di un’altra maglia, qui c’è anche un lato romantico, spesso il calcio degli ultimi anni ci ha abituati al business, ma questa è una storia a lieto fine. Bisogna fare i complimenti ai dirigenti del Napoli ed anche ai collaboratori del calciatore”.

MILIK – “Io credo che con Milik la situazione non si presti ad interpretazioni. Si va verso quella che sarà una cessione per accontentare il calciatore. Lui ambisce ad un contratto più vantaggioso e si sta guardando intorno. Il Napoli non porterà Milik a scadenza, lo venderà al migliore offerente”.

“Mi auguro che si giunga ad un punto d’incontro per una cessione che possa avvantaggiare entrambe le parti e che coi soldi derivanti dalla cessione, si possa fare mercato”.

LLORENTE – “Voglio ricordare che Fernando ha un altro anno di contratto col Napoli, ha mercato nonostante l’età ed il Napoli non lo dà via gratuitamente. Se nessuno pagherà il suo cartellino, credo che il calciatore rispetterà il contratto restando in maglia azzurra”.

EVERTON SOARES– “È un gran bel calciatore, parliamo di quelli che hanno un cammino davanti a loro già scritto. Il Napoli è intrigato ma ora deve affondare il colpo, anche perché quando trapela la notizia si scatena subito l’asta ed il Napoli per politica interna non vi partecipa mai”.

“Mi piacerebbe un colpo come questo, darebbe qualità”.

GOL DI MERTENS PREFERITO – “Il mio preferito è il 3-1 alla Fiorentina in finale di Coppa Italia. Perché? Serata particolare, dal 2-0, al 2-1, il gol mancato di Ilicic, una sofferenza unica. Il Napoli era sulle gambe e quello scugnizzo nato per caso in Belgio ce ne ha regalata una delle sue facendoci alzare la coppa”.

RIPRESA CAMPIONATI – “Sento che non c’è alternativa in Italia: l’unica strada percorribile per riprendere è quella dei playoff, altre strade sembrano impraticabili. Le prime 6 per la lotta scudetto e le ultime 3-4 a lottare per la retrocessione. O playoff o salta tutto“.