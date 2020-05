RINNOVO MERTENS – Dopo l’incontro negli inizi di marzo, De Laurentiis e Dries Mertens non si sono più visti. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del rinnovo del belga che tarda ad arrivare. C’è il rischio, scrive la Rosea, che l’attaccante si accordi con l’Inter, dove ritroverebbe anche il suo amico e compagno di nazionale Lukaku.

I problemi in casa Napoli non sono legati ad aspetti economici. Cosa blocca le firme sui contratti? (Oltre Mertens, anche Zielinski e Milik sono in stand by). “Sono due le probabili cause: la questione multe, ancora in piedi per l’ ammutinamento del novembre scorso quando i giocatori si rifiutarono di andare in ritiro e l’intenzione del presidente di procedere in fase civile per il danno d’ immagine subito” sono le parole del quotidiano. Durante la fase di discussione, i giocatori interessati hanno posto delle condizioni: si sono detti pronti a firmare purché il presidente prendesse in considerazione l’ipotesi di annullare il procedimento in corso relativo alla richiesta di arbitrato per le multe e l’azione legale minacciata per i diritti d’ immagine. Dinanzi a questa richiesta, ADL ha alzato un muro.

RINNOVO MERTENS, L’ULTIMATUM DI ADL

La Gazzetta scrive che il Napoli non ha più intenzione di aspettare ed ha dato ancora una settimana a Mertens per decidersi a firmare il nuovo contratto. Diversamente, potrà andare. “Prossima, invece, la firma di Zielinski, mentre Milik pare orientato a andare via” conclude.