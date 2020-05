Disagi al Pascale, pazienti attendono i tamponi per il pre-ricovero ma non ce ne sono

OSPEDALE PASCALE – È scattata la Fase 2, ufficiale da ieri. Libertà – limitate – con divieti di assembramenti e obbligo di distanze. Negli ospedali, invece, la lotta al Coronavirus continua senza sosta. A Napoli, però, in queste ore si segnalano problemi proprio in prossimità degli ospedali. I disagi questa mattina al Pascale, quando decine e decine di pazienti si sono trovati impossibilitati a effettuare i test per il pre-ricovero.

DISAGI ALL’OSPEDALE PASCALE, MANCANO I TAMPONI

Lunghe file, tanta attesa e tanto malumore. Per il ricovero va necessariamente effettuato il tampone, ma attualmente non ce ne sono in numero sufficiente per accontentare tutti. Il malumore si è espresso in qualche timida protesta, nulla di eclatante. C’è, però, la beffa oltre il danno. Oltre all’attesa di qualche giorno, necessaria per stabilire l’esito del tampone, si aggiunge la carenza dei tamponi stessi. Disagi che causeranno molto probabilmente ritardi per i ricoveri dei suddetti pazienti.

Da chiarire che la mancanza di tamponi di questa mattina non dipende in alcun modo dall’ospedale Pascale, che anzi svolge un ruolo fondamentale nella lotta al Coronavirus con l’equipe del dottor Ascierto.

Intanto, al Triage allestito all’esterno dell’ospedale si segnalano code e assembramenti di persone che non rispettano il distanziamento sociale di un metro. Più che dipendere dai ritardi sui tamponi, quest’ultimo comportamento dipende dal senso di responsabilità della singola persona. A gran voce è stato urlato più volte di mantenere le distanze.

PASCALE E COTUGNO, ECCELLENZE NAPOLETANE

Il Pascale si è distinto per essere stato uno dei baluardi nella lotta al Covid-19 in queste ore. Da lì, dall’equipe del professor Paolo Ascierto, è partita la cura con il Tocilizumab sui pazienti con difficoltà respiratorie. Oggi le terapie intensive napoletane si svuotano ed è merito del loro lavoro.

Non solo: lo stesso istituto ha dichiarato la possibilità di sperimentare l’Avigan, il farmaco che in Giappone e Corea ha dato ottimi risultati. Dall’Ospedale dei Colli, invece, sperimenteranno la cura con il plasma. Il Cotugno, invece, è stato menzionato più volte come l’assoluta eccellenza nella tutela del personale sanitario contro il Coronavirus. Insomma, da Napoli un esempio nella lotta al Coronavirus.