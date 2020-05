Salvini attacca ancora De Luca: “Mi hanno scritto tanti napoletani”

Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, dove ha lanciato un attacco mediatico a Vincenzo De Luca: “Fino a poco fa non era consentito il cibo d’asporto, una cosa assurda nella patria della pizza. La salute viene prima, ma un Paese non si può mettere in ginocchio.

Il calcio deve ripartire perché dà lavoro a decine di migliaia di persone, non CR7, Mertens e Ibrahimovic, ma persone che guadagnano 1000 euro al mese. Il calcio fattura 4 miliardi di euro. Spetta allo Stato dare indicazione.

Su Spadafora non mi esprimo ma non leggo commenti positivi, mi sembra che si vogliano coprire altri problemi con la scusa del calcio. Molti napoletani mi hanno scritto di tener duro. De Luca ha tanti problemi in Campania e pensa ai miei occhiali. Si occupasse delle aziende e dei negozi oltre che dei ritardi della Regione”.