Covid-19, scatta la fase due: in Campania rientrano in 5mila: ecco il piano dei controlli

A partire da oggi, 4 maggio, inizia la fase 2 della lotta al Coronavirus. Tra i tanti permessi concessi dal governo, anche quello di far ritorno alle proprie case di residenza. I colleghi del Mattino fanno il punto sull’esodo che colpirà la Campania e le misure per evitare il peggio.

Fase 2, il rientro: il piano della Campania

L’assalto scatta stamane: torneranno in cinquemila verso la Campania, forse saranno di più perché nessuno ha un dato certo. E la regione si è preparata alla meglio per evitare altri contagi: duecentomila paia di guanti monouso, duemila tute in Tnt, duemila tute protettive da rischio biologico, cinquemila mascherine ffp2, cinquecento visiere protettive e, soprattutto, diecimila test rapidi per la verifica immediata del contagio, mille mascherine chirurgiche da distribuire a chi si presenta senza averne una e settanta scanner per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Il materiale è stato distribuito in maniera capillare alle sette Asl della Campania e alla Protezione Civile che oggi scenderanno in campo al fianco delle forze dell’ordine.

Sono stati previsti anche posti di controllo su strade secondarie; serviranno a intercettare quelli che non hanno voglia di farsi individuare perché non hanno intensione di sottoporsi al periodo di isolamento di 14 giorni che la Regione chiede a chiunque torna dal Nord.

Alle aziende di trasporto è stato imposto di fornire un elenco dettagliato di tutti i passeggeri che sbarcano in Campania con provenienza extra regionale. Anche alle società che affittano autovetture è stata imposta una norma in base alla quale vanno segnalati alla Regione i clienti che prendono a nolo un’auto in un luogo esterno alla Campania e ne annunciano il rilascio in territorio regionale. Tutte queste persone saranno considerate, da subito, sottoposte a isolamento.