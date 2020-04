BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – La Protezione Civile ha rilasciato l’ultimo aggiornamento in merito ai contagi odierni in Italia. Il totale delle persone attualmente positive al COVID-19 sono 105.205, 608 meno di ieri quando era stato registrato un decremento di 290 persone positive. Mentre per quanto riguarda i medici, con la morte dell’ematologo Luigi Macori, sale a 152 il numero delle vittime tra i camici bianchi, sono invece 37 gli infermieri deceduti, compresi i due suicidi.

TAMPONI EFFETTUATI

Torna alto il numero di tamponi effettuati, quest’oggi 57.272 (in linea con i numeri alti della scorsa settimana). In leggero rialzo rispetto a ieri anche il numero dei nuovi decessi registrati, 382. Numeri leggermente più bassi rispetto a quelli della scorsa settimana.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE CASI

Il totale dei casi nella giornata odierna è 2091, un numero positivo calcolando appunto il numero di tamponi processati (la percentuale cala ed il trend resta molto positivo).

Per quanto riguarda le guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 2317 pazienti (ieri il dato era 1.696 persone risultate negative al tampone), per un totale di 68.941 pazienti guariti. Si conferma il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 19.723 (ieri erano 20.353), di cui 1863 in terapia intensiva (ieri erano 1.956). Cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 83619 (ieri erano 83.504).

La Fase 2 comincerà dal 4 maggio, nel frattempo sono questi i numeri della giornata di oggi, bisognerà rispettare le regole e non mettere a rischio la propria incolumità. Ieri c’è stato un assembramento di gente sul Lungomare di Napoli, ed è proprio quello che si dovrà evitare per provare ad ottenere risultati positivi da questa seconda fase.

ECCO IL GRAFICO COMPLETO DELLA PROTEZIONE CIVILE:

